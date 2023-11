Bebedeira afeta tamanho do cérebro, que precisa de meses para se recuperar

Que atire a primeira pedra quem gosta de tomar alguma bebida alcóolica e nunca buscou no Google "como curar ressaca?" ou "remédio caseiro para curar ressaca". Pois bem, o desequilíbrio no organismo causado pelo consumo excessivo de álcool também é uma preocupação para os cientistas. E uma recente pesquisa, feita pela universidade norte-americana de Stanford, revelou que ressacas podem fazer com que a pessoa tenha que ficar de sete a oito meses de abstinência (sem consumir álcool) para recuperar a espessura do córtex cerebral.

“Há informações muito limitadas no campo do transtorno por uso de álcool, sobre como a estrutura do cérebro humano se recupera durante a abstinência de longo prazo após o tratamento. Nosso estudo é o primeiro a demonstrar recuperação significativa da espessura do córtex em múltiplas regiões naqueles que procuram tratamento para transtorno por uso de álcool durante aproximadamente seis a sete meses de abstinência”, contextualizou o cientista Timothy Durazzo, líder dos pesquisadores e professor de Stanford, em entrevista ao site PsyPost.

Foram analisados 88 pacientes com problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool, e 45 que não consumiam bebidas do tipo. Eles tiveram o córtex monitorado em 34 regiões diferentes por meio de exames de ressonância magnética. Ao fim de 7,3 meses (próximo de 215 dias), um total de 26 áreas já tinham voltado ao estado normal anterior à bebedeira, enquanto as demais tinham apresentado melhoras muito significativas.

“Esses resultados apoiam os efeitos adaptativos e benéficos da sobriedade sustentada na recuperação estrutural do cérebro em pessoas com transtorno de uso de álcool”, escreveu um dos pesquisadores na conclusão do trabalho científico.

Homem bebendo cerveja (foto: jcomp/Freepik)

Porém, de acordo com a pesquisa de Stanford, não há como recuperar a espessura do córtex do cérebro sem dizer, pelo menos, um "até logo" à bebida alcóolica por alguns meses. As respostas tanto para preservar o cérebro como para continuar a beber é degustar bebidas com moderação.

O que é córtex?

Segundo dados da Fiocruz, córtex cerebral é a parte externa do cérebro, também chamada de "massa cinzenta". Pode variar de 1mm a 4mm e é responsável pela nossa capacidade de pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção.