Conheça cinco animais que podem viver mais de 100 anos  

Esses tubarões podem viver por mais de 400 anos. Sua taxa metabólica extremamente baixa e sua adaptação a águas frias contribuem para sua longevidade. São encontrados principalmente nas águas frias do Ártico e do Atlântico Norte, incluindo regiões próximas à Groenlândia, Canadá, Noruega e Islândia.

São um dos maiores tubarões do mundo, podendo atingir até 7 metros de comprimento, com uma constituição robusta e uma forma cilíndrica. Sua coloração varia de cinza-escuro a preto, e sua pele é grossa e resistente.

Alimentando-se principalmente de peixes, crustáceos, lulas e outros animais marinhos, os tubarões-da-groenlândia são predadores de topo da cadeia alimentar, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem.

O tuatara apresenta pele escamosa e cristas espinhosas ao longo das costas (Imagem: Roberto Dani | Shutterstock)

4. Tuatara (Sphenodon punctatus)

Réptil endêmico da Nova Zelândia, o tuatara pode viver mais de 100 anos. Sua taxa metabólica baixa e a ausência de predadores naturais contribuem para sua longevidade.

As características físicas do tuatara incluem um corpo de tamanho médio, atingindo cerca de 60 centímetros de comprimento, com uma cauda que é quase tão longa quanto o corpo. Apresenta pele escamosa e cristas espinhosas ao longo das costas.

Além disso, possui um "terceiro olho" na parte superior do crânio, uma estrutura fotossensível que é mais visível em jovens e desempenha um papel no controle do ciclo de sono e vigília.