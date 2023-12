Mulheres com parceiros mais jovens são mais felizes, diz estudo

Uma pesquisa feita pela Universidade Metropolitana de Londres constatou que mulheres com parceiros de 7 a 10 anos mais jovens do que elas são mais felizes, mais satisfeitas sexualmente e têm maior inteligência emocional.

O estudo tinha como objetivo descobrir os efeitos de relacionamentos em "hipergamia etária" — como é denominada a relação entre duas pessoas de idades diferentes na ciência — em mulheres com relacionamentos heterossexuais.

Para começar, o grupo de pesquisadores quis verificar aspectos emocionais das mulheres que se enquadram na situação e, para isso, foram recrutadas 24 mulheres por meio das redes sociais. Dezessete delas estavam em relações com parceiros mais jovens e tinham a média de 45,8 anos.

As outras sete mulheres viviam um compromisso afetivo com homens da mesma idade — a média desse grupo era de 42,34 anos. As integrantes dos dois grupos foram questionadas sobre como se sentiam em relação à vida sexual, à felicidade e à inteligência emocional.

O resultado mostrou que o grupo com namoros ou casamentos com parceiros mais novos é mais bem-sucedido e a relação é mais “gratificante”.

“O estudo questionou a noção preconcebida de que essas relações são falhas ou menos gratificantes se comparadas com pessoas da mesma idade. Descobrimos que essas mulheres tiveram pontuações bem mais altas”, escreveram os pesquisadores.

Agora, eles pedem que mais pesquisas sejam feitas para entender outros efeitos dessas relações nas vidas dessa parcela da população.