Missão lunar dos EUA fracassa e "não tem chance" de fazer pouso suave

O módulo lunar americano Peregrino, lançado em direção à Lua, na última segunda-feira, teve sérios problemas durante o voo, e não apresenta "possibilidade alguma" de realizar um pouso suave no astro em decorrência de um vazamento de combustível. É o que afirma a empresa privada Astrobotic, que desenvolveu o dispositivo. Paralelamente, os Estados Unidos adiaram os planos para 2026 para o envio de uma missão com astronautas à Lua.

Já a missão da Astrobotic seria a primeira a pousar um módulo americano na Lua desde o fim do programa Apollo, há mais de 50 anos. A pretensão era ser a primeira empresa privada a conseguir pousar sobre o satélite natural. Apesar do problema, os responsáveis pela invenção continuam confiantes.

"Ainda temos bastante combustível para continuar operando o veículo como uma nave. Estimamos atualmente que vai acabar em cerca de 40 horas", acrescentaram os responsáveis, calculando que o equipamento funcione até cerca 6h da manhã de amanhã.

A empresa destacou que segue recebendo "dados valiosos" para sua próxima tentativa de alunissagem. O dispositivo foi desenvolvido pela Astrobotic com apoio financeiro da Nasa, que contratou a empresa para transportar material à Lua. Nos últimos anos, missões privadas de Israel e Japão, assim como uma tentativa recente da agência espacial russa, fracassaram na tentativa de alunissagem.

No mesmo dia do fracasso da missão da Astrobotic, os Estados Unidos adiaram de 2025 para 2026 os planos de levar novamente astronautas à superfície da Lua na missão Artemis III, anunciou ontem o administrador da NASA, Bill Nelson. "A segurança é nossa principal prioridade", ressaltou. "(Precisamos de) mais tempo para trabalhar no desenvolvimento" do projeto Artemis. A NASA também busca construir uma estação espacial lunar chamada Gateway, que abrigará naves espaciais em missões posteriores

O novo planejamento estabelece setembro de 2025 para Artemis II, a primeira missão tripulada ao redor da Lua, inicialmente prevista para novembro deste ano, e setembro de 2026 para Artemis III, pensada anteriormente para dezembro de 2025, que irá deixar os astronautas perto do Polo Sul lunar.

"Estamos retornando à Lua de uma forma que nunca fizemos antes, e a segurança de nossos astronautas é a principal prioridade da NASA enquanto nos preparamos para futuras missões Artemis", disse, em nota, o administrador da agência espacial, Bill Nelson.

"Aprendemos muito desde Artemis I, e o sucesso destas primeiras missões depende das nossas parcerias comerciais e internacionais para aumentar o nosso alcance e compreensão do lugar da humanidade no nosso sistema solar. Artemis representa o que podemos realizar como nação, e como coligação global. Quando focamos no que é difícil, juntos podemos alcançar o que é ótimo", reiterou Nelson. Os ajustes no cronograma da Artemis II visam resolver problemas técnicos identificados durante os testes.