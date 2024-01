BBB 24: Entenda a abstinência de cigarro eletrônico enfrentada por Yasmin Brunet

A participante do Big Brother Brasil, Yasmin Brunet, chamou a atenção do público ao confessar que estava enfrentando dificuldades por não poder usar seu cigarro eletrônico, também conhecido como vape, durante o reality show. "Não estou conseguindo dormir. Estou sem o meu vape. Estou pensando em ir lá fora fumar um cigarro de verdade, sabe?... Talvez comer um pão", relatou ela em um diálogo com a cantora Wanessa Camargo, após sair da competição pela liderança na segunda-feira (9/1). Depois do comentário, a famosa apareceu fumando um cigarro normal na casa.



O que é vape?



Segundo a médica pneumologista da empresa especializada em home care, Saúde no Lar, Michelle Andreata, o vape, ou cigarro eletrônico, é um dispositivo que aquece um líquido, transformando-o em vapor para ser inalado. Este líquido geralmente contém nicotina, além de outros aditivos e aromatizantes. Embora os vapes sejam frequentemente promovidos como alternativas menos nocivas ao cigarro tradicional, segundo a médica, eles ainda apresentam riscos à saúde.

“A nicotina contida neles é viciante e pode afetar o desenvolvimento cerebral em adolescentes. Além disso, eles contêm substâncias químicas potencialmente prejudiciais, algumas das quais estão presentes também nos cigarros comuns.”



Assim como os cigarros tradicionais são prejudiciais à saúde, causando câncer de pulmão, doenças cardíacas, derrame e problemas respiratórios crônicos, o vape também é. “Muitos e-líquidos contêm nicotina, que é uma substância altamente viciante. Há relatos de lesões pulmonares graves associadas ao seu uso. Alguns deles contêm substâncias químicas potencialmente nocivas, como formaldeído, acetaldeído e acetona, que podem ser tóxicas quando inaladas, bem riscos de explosões e queimaduras, incidentes geralmente atribuídos a baterias defeituosas ou uso inadequado do dispositivo.”



Como os cigarros eletrônicos são relativamente novos, de acordo com a pneumologista, os efeitos a longo prazo do seu uso ainda são, em grande parte, desconhecidos. Isso significa que podem existir riscos adicionais que ainda não foram identificados.



Benefícios de parar de fumar



Michelle conta que, a curto prazo, há uma melhora da pressão arterial e frequência cardíaca, uma redução do monóxido de carbono no sangue e uma melhoria do paladar e do olfato.



“A médio prazo acontece uma redução do risco de doenças cardíacas, melhora na função pulmonar, diminuição da tosse e falta de ar e, a longo prazo, um risco significativamente menor de desenvolver câncer, doenças cardíacas e problemas respiratórios, bem como um aumento na expectativa de vida.”

Período de abstinência



A abstinência ocorre tanto em relação a cigarros tradicionais como em vapes (cigarros eletrônicos) e pode ser uma experiência desafiadora, pois envolve superar a dependência física e psicológica.



Fase inicial (primeiros dias)



Nos primeiros dias após a última exposição à nicotina, os desejos podem ser intensos e frequentes. Os sintomas físicos incluem dores de cabeça, náuseas, cólicas, constipação ou diarreia, e aumento do apetite. “Entre os psicológicos mais comuns estão a irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, e mudanças de humor.”



Fase intermediária (após a primeira semana até um mês)



Nesse período, os desejos por nicotina geralmente começam a diminuir, mas ainda podem ocorrer, especialmente em resposta a gatilhos. Segundo Michelle, a maioria dos sintomas físicos são menores, embora o aumento do apetite possa persistir. “Acontecem também melhoras no sono e no quesito nervosismo e angústia.”

Fase de longo prazo (após um mês)



Os desejos esporádicos podem continuar a ocorrer, especialmente em situações de estresse ou em ambientes onde o indivíduo costumava fumar, mas, de acordo com a médica, os aspectos psicológicos tendem a estabilizar, e muitos pessoas relatam sentir-se mais energizadas e com uma saúde geral melhor.

“A vigilância contra recaídas é crucial, pois os gatilhos para fumar podem permanecer por um longo tempo.”



De acordo com a especialista, a experiência de abstinência varia de pessoa para pessoa. Alguns podem achar relativamente mais fácil, enquanto outros podem lutar significativamente. “Ter suporte, seja através de terapia, grupos de apoio, ou tratamentos de reposição de nicotina, pode ser crucial para o sucesso.”



Apesar dos desafios, os benefícios para a saúde de parar de fumar são substanciais e começam a se manifestar rapidamente após a cessação.



Dicas para parar de fumar



- Definir uma data para parar e comprometer-se com ela.



- Identificar e evitar gatilhos que incentivam o fumo.



- Buscar apoio de amigos, familiares ou grupos especializados.



- Considerar terapias de reposição de nicotina ou medicamentos prescritos.



- Adotar hábitos saudáveis, como exercícios físicos e uma alimentação balanceada.



- Praticar técnicas de relaxamento e gerenciamento do estresse.



- Manter-se firme mesmo diante de recaídas, encarando-as como parte do processo de cessação.