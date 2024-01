Placa tectônica indiana pode estar se dividindo em duas, revela estudo

Uma nova teoria geológica pode revolucionar a compreensão em relação a formação do Himalaia, sugerindo que a Placa Continental Indiana esteja se dividindo em duas "camadas" - (crédito: Zelvan/Shutterstock.com) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Uma nova teoria geológica pode revolucionar a compreensão em relação a formação do Himalaia, sugerindo que a Placa Continental Indiana esteja se dividindo em duas "camadas" distintas. Diferente do que ocorreu na África, onde a placa se rompeu verticalmente para criar um novo microcontinente, na Índia, a placa pode estar inclinando-se horizontalmente enquanto se junta à Eurásia, resultando em duas camadas, cada uma com aproximadamente 100 quilômetros de espessura.

Os Himalaias formam a cordilheira mais poderosa do mundo e intrigam cientistas devido à sua formação única, especialmente o planalto tibetano por trás deles. Um estudo apresentado na conferência da União Geofísica Americana em dezembro revelou que a Placa Indiana pode estar "delaminando", um processo onde a parte superior descasca para sustentar o Tibete, enquanto a parte inferior mais densa afunda no manto.

Os cientistas basearam suas conclusões em evidências, incluindo a análise do hélio presente nas fontes tibetanas. Altas concentrações de hélio-3 indicam que o manto está próximo da superfície no norte do Tibete, enquanto o hélio-4 domina o sul, sugerindo que a placa ainda não se partiu.

Os padrões de terremotos na região reforçam a teoria, indicando que a intrusão do manto ocorre do lado leste do planalto. Simon Klemperer, da Universidade de Stanford, e seus colegas, analisaram a proporção isotópica do hélio em 200 fontes tibetanas, encontrando um padrão que apoia a ideia de delaminação da placa indiana.

A teoria é apoiada por modelos de computador, destacando que a Placa Indiana, mais espessa no ponto mais ao norte e mais fina nas laterais, pode estar sujeita a descascar sob pressões modestas do material do manto. "Esta é a primeira vez que pegamos 'em flagrante' uma placa caindo", destaca o professor Douwe van Hinsbergen, da Universidade de Utrecht.

O estudo, ainda sujeito a revisão, promete transformar a compreensão da dinâmica tectônica da Terra, mostrando que os continentes podem se comportar de maneiras surpreendentes e abrindo novas perspectivas na geologia.