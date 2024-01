O registro é do pulsar Vela, uma estrela de nêutrons que se formou quando uma estrela massiva entrou em colapso - (crédito: Divulgação/NASA/CXC/Univ of Toronto/M.Durant et al) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Astrônomos conseguiram detectar a imagem de feixe de raios gama mais precisa já obtida. O registro é do pulsar Vela, uma estrela de nêutrons que se formou quando uma estrela massiva entrou em colapso. O pulsar está a cerca de 1.000 anos-luz da Terra, mede cerca de 19km de diâmetro e faz mais de 11 rotações completas a cada segundo.

"A supernova que formou o pulsar Vela explodiu há mais de 10.000 anos. Uma imagem óptica obtida pelo telescópio Schmidt do Observatório Anglo-Australiano mostra o enorme tamanho aparente do remanescente de supernova formado pela explosão. O tamanho total do remanescente é de cerca de oito graus de diâmetro, ou cerca de 16 vezes o tamanho angular da Lua", explica a Nasa.

As observações foram feitas por meio de um telescópio projeto especialmente para raios gama. "Capturamos um total de vários trilhões de rastros com uma precisão de 1/10.000 milímetros. Ao adicionar informações de tempo e combiná-las com informações de monitoramento de atitude, fomos capazes de determinar 'quando' e 'onde' os eventos se originaram com tal precisão que o a resolução resultante foi mais de 40 vezes maior do que a dos telescópios convencionais de raios gama", afirmou o pesquisador Shigeki Aoki, da Universidade de Kobe.



Segundo o Departamento de Física Nuclear da Universidade de São Paulo (USP), os raios gama são um tipo de radiação eletromagnética resultante de uma redistribuição das cargas elétricas em um núcleo atômico. "A única coisa que distingue um raio gama dos fótons de luz visível emitidos por uma lâmpada é o comprimento de onda. O comprimento de onda de um um raio gama é centenas de milhares de vezes menor que o da luz visível e portanto a frequência é centenas de milhares de vezes maior", diz.