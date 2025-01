Exoplaneta a "apenas" 20 anos-luz da Terra tem potencial para abrigar vida

Por meio de um artigo publicado no periódico científico Astronomy and Astrophysics, cientistas comprovaram a existência do planeta HD 20794, localizado a apenas 20 anos-luz da Terra. O astro tem potencial para abrigar vida, de acordo com os pesquisadores.

A estrela a qual o HD 20794 orbita, também conhecida como 82 G Eridani, parece com o Sol, mas é um pouco mais fria e menos massiva que ele. Em 2011, foram anunciados que três planetas estariam orbitando a estrela, todos muito longes dela para abrigar vida.

No entanto, existia uma teoria de que um planeta menor estaria orbitando a 82 G Eridani, em uma zona considerada habitável. Os primeiros sinais deste astro foram anunciados em 2023, pela Universidade de Oxford, o que na época foi considerado especulativo.

"Trabalhamos em análises de dados por anos, analisando gradualmente e eliminando todas as possíveis fontes de contaminação", afirmou o pesquisador Michael Cretinger, de Oxford, ao portal IFL Science. Combinando dados originais do espetrógrafo HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) do Observatório de La Silla, no Chile, com novas informações do seu sucessor ESPRESSO, a equipe de investigadores publicou agora o que considera ser uma prova convincente de que a descoberta é real.

O pesquisador disse que é uma grande alegria descobrir que, de fato, o HD 20794 existe. No entanto, as perspectivas de que há vida nele ainda são incertas. Por um lado, ele tem em média a mesma exposição à luz que Marte, que não tem vida. No entanto, o HD 20794 tem uma massa 5,8 vezes superior à Terra, o que impediria que ocorresse um forte efeito estufa, como em Marte.

O maior obstáculo à vida, porém, é a órbita do HD 20794, que é suficientemente alongada para causar variações em sua temperatura. No seu ponto mais próximo da estrela, está tão próximo quanto Vênus do Sul, mas, no ponto mais distante, a órbita é maior do que de Marte. Dessa forma, um local específico do planeta teria estações superiores à da Terra.

Pode ser que a vida encontre maneiras de nascer nessas circunstâncias, mas ainda não se sabe ser possível.

Por conta da localização do HD 20794, não se pode verificar a existência de sua atmosfera com telescópios. Porém, ele está a "apenas" 20 anos-luz da Terra.

“Embora o meu trabalho consista principalmente em encontrar estes mundos desconhecidos, estou agora muito entusiasmado por ouvir o que outros cientistas nos podem dizer sobre este planeta recém-descoberto, especialmente porque é um dos análogos mais próximos da Terra que conhecemos e dada a sua órbita peculiar”, finalizou Cretinger.