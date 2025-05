Exame de cinco fios de cabelo promete decifrar a saúde em 15 minutos

A possibilidade de fazer um exame como os laboratoriais, mas de forma menos invasiva do que via intravenosa, é bem atrativo para o mercado da saúde. Assim, o exame epigenético utiliza o bulbo capilar, ou seja, a raiz do fio de cabelo, combinada à inteligência artificial para analisar a condição humana.

Segundo a Easy Diagnostis, empresa que criou o aparelho que gera o relatório, ele cruza mais de 800 biomarcadores que se transformam em dados interpretáveis. Assim, o paciente pode ter uma visão da saúde diretamente do DNA e ter orientações para a adoção de mudanças na dieta, nutrição e estilo de vida, em busca de bem-estar.

O S-Drive, equipamento alemão da empresa Easy Diagnostis, faz uma leitura epigenética em 15 minutos, baseado na análise bioinformacional dos fios de cabelo. O exame, conectado a um software que envia as informações para um centro de bioinformação na Alemanha, consegue apresentar sinais sobre metabolismo, deficiências nutricionais, toxinas e até impactos ambientais no organismo e gera um relatório de 24 páginas.

Com os resultados em mãos, é possível devolver respostas rápidas sobre a saúde atual — além de orientar mudanças de estilo de vida para reequilibrar o organismo. Na avaliação nutricional, é possível ver os níveis de vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes e ácidos graxos. O equipamento fará ainda sugestões de alimentos que o paciente deve priorizar e evitar nos próximos 90 dias.

E não para por aí. Existe a parte da avaliação de toxinas e poluentes, onde vão ser detectados metais pesados, radiações, fungos e parasitas que estão no corpo. Também é possível determinar a carga eletromagnética que a pessoa está exposta, ou seja, quanto de interferência o wi-fi, micro-ondas e celulares estão intoxicando o organismo.

Quanto aos sistemas metabólicos, o equipamento analisa o equilíbrio de 18 sistemas do corpo: imunológico, digestivo, cardiovascular, muscular, detoxificação e mais. Todo esse levantamento servirá para personalizar o diagnóstico e tratamento médico do paciente em diversas áreas, tais como saúde geral, controle de peso, gestão do envelhecimento, crescimento infantil, atletas ou pessoas fisicamente ativas, pessoas veganas (com foco em deficiência alimentar) entre outros.

ACESSO AO TESTE

O S-Drive foi lançado no Brasil em São Paulo, no início de 2025 e agora estará disponível para os profissionais interessados conhecerem na 18ª Estética in Rio, entre 28 e 30 de junho, no Rio de Janeiro.

A epigenética é uma análise reconhecida cientificamente, pois mostra os fatores ambientais e estilo de vida por meio da expressão genética do organismo, mas não substitui os exames laboratoriais convencionais. O exame serve então para prevenção, bem-estar e otimização da saúde.

O Correio entrou em contato com o Conselho Federal de Medicina para saber sobre o uso dos resultados do relatório emitido pelo exame epigenético para diagnóstico e prescrições. O conselho respondeu que o “assunto ainda está sendo estudado no CFM”.