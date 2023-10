Ex-marido de Preta Gil tenta reatar casamento com a cantora

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, parece que se arrependeu da traição - ele pulou a cerca com a ex-stylist e amiga da cantora, que à época fazia tratamento contra um câncer no intestino.

Separados desde o início do ano, Rodrigo e Preta anunciaram o fim do relacionamento de oito anos depois que a Coluna Thiago Sodré revelou com exclusividade a notícia.

Após a separação, Godoy chegou a assumir um relacionamento com Ingrid Lima. Mas o namoro durou pouco e terminou em setembro.

A Coluna do Sodré recebeu mais informações exclusivas. De acordo com amigos próximos a Preta, Rodrigo Godoy teria se arrependido de ter traído a cantora e, consequentemente, ter acabado com o casamento. O personal tentou procurar a artista para se redimir dos erros e tentar uma reconciliação, que foi imediatamente rejeitada por Preta.

Ainda segundo relatos, o arrependimento teria acontecido exatamente quando Preta passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, e esse teria sido um dos motivos pelos quais a cantora resolveu desabafar sobre o fim do relacionamento nas redes sociais.