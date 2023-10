Após ser detido, Diego Alemão deixa o Brasil

Diego Alemão deixou o Brasil para tratar a dependência química nos Estados Unidos. O empresário foi preso recentemente por porte ilegal de armas. Na ocasião ele foi solto após o pagamento da fiança. Agora, o ex-reality está na Califórnia para continuar o tratamento contra o vício.

Alemão não tem prazo definido para terminar o tratamento contra a dependência química nos EUA nem sabe quando vai voltar para o Brasil. As informações são do advogado do ex-BBB, Jeffrey Chiquini.

O advogado contou como fica a situação de Alemão fora do Brasil e ainda garantiu que eles irão responder a todas as intimações enviadas pela Justiça brasileira.

“Foi uma decisão minha [a internação]. Conheço clínicas competentes aqui [nos EUA], já tive outros amigos que fizeram tratamento, e é muito avançado. São os tratamentos mais avançados do mundo, mais eficientes e efetivos. Então, foi minha decisão que ele viesse para cá. Já informamos no processo o endereço atualizado, ele tem uma irmã que mora aqui e vai conseguir prestar todo o auxílio”, comentou o advogado.

O ex-participante do programa de televisão Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo, Diego Bissolotti Gasques disse que decidiu continuar nos Estados Unidos um tratamento contra dependência química.

“Após liberação e orientação médica, vim para os EUA, em companhia do meu amigo e advogado Jeffrey Chiquini, iniciar na segunda-feira próxima [dia 16] um acompanhamento mais prazeroso e um detox mais completo aqui na Califa [Califórnia]”, escreveu Gasques, também conhecido como Diego Alemão, neste domingo (15) nas redes sociais.