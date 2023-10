Sandy e Lucas desembarcam no Brasil e seguem para casa em que moravam juntos

Na manhã desta segunda-feira (16/10), a cantora Sandy e o músico Lucas Lima, seu ex-marido, foram fotografados juntos no aeroporto de Campinas, interior de São Paulo. Os dois passaram os últimos dias na Europa, devido a turnê internacional dela.

Os dois se separaram há algumas semanas, no final de setembro, mas optaram por manter uma amizade mesmo depois do término. Além da turnê, eles também aproveitaram os dias fora do Brasil para comemorar o aniversário dele.

Recentemente, Sandy foi vista passando a noite no mesmo quarto de hotel que o ex-marido e chegou a recorrer a ajuda de uma coach de relacionamentos para tentar salvar o casamento com pai de Theo de 9 anos, filho do casal.

Após deixarem o aeroporto, os dois seguiram juntos para a casa em que viviam juntos no interior de São Paulo.