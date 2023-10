Zezé di Camargo e Zilu juntos em cinema de São Paulo

Coincidência ou encontro marcado? Zezé di Camargo e a ex-mulher Zilu Camargo chamaram a atenção de quem esteve na última sessão de um luxuoso cinema que fica em um shopping de luxo nos arredores do condomínio Alphaville, em São Paulo

O encontro inusitado foi revelado pela jornalista Gaby Cabrini, do programa 'Fofocalizando', que também estava na sessão, que pelo jeito estava lotada de famosos.

Segundo Gaby, Zilu estava acompanhada de um dos filhos do casal e o cantor estava com a atual mulher Graciele Lacerda, que revelou ter ficado surpresa com a presença da 'rival' no mesmo local.

Graciele confirmou a presença dos quatro na mesma sessão e disse que, apesar disso, não se encontraram e que não houve nenhum tipo de contato.

Curioso, não?