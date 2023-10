Ex-mulher de Jogador, modelo pede ajuda para não ir morar em abrigo

Ex-modelo e ex-participante de 'A Fazenda', Cristina Mortágua que foi casada com o ex-jogador Edmundo, com quem teve um filho, fez um pedido de socorro através das redes sociais nesta segunda-feira. A mãe de Alexandre Mortágua, desabafou e pediu ajuda para não ter que parar em um abrigo, já que não teria onde morar se não puder mais contar com a ajuda de um tio.

"Não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson", escreveu a ex-mulher do jogador Edmundo. No desabafo, Cristina ainda conta que não tem condições de cuidar da mãe, uma idosa, e que, provavelmente, precisará ser acolhida por um abrigo.

"Ela está me adoecendo. Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito [cachorro] comigo. Me ajude", disse ela, mencionando a psicanalista Teresa Dallalana na publicação.

No entanto, essa não é a primeira vez que Mortágua recorre a ajuda das redes sociais, Cristina já havia pedido ajuda financeira anteriormente nas redes. Em 2021, ela lançou uma vaquinha online para arrecadar R$ 17 mil. Na época, a ex-Fazenda disse que estava desempregada e precisava cuidar da saúde física e mental.