Aline Mineiro curte praia acompanhada de 'gata' misteriosa e renova bronzeado em praia do Rio

Aline Mineiro aproveitou que o sol voltou a aparecer no Rio de Janeiro para curtir a praia da Barra da Tijuca, muito bem acompanhada na Zona Oeste da cidade. A atriz publicou as fotos em seu Stories, nesta segunda-feira (16).



"Olha, segundou com classe, viu. Que delícia. Consegui pegar um pouquinho de praia", disse ela em um vídeo.

Em seguida, a influenciadora publicou no feed novas imagens, que deixou seus seguidores intrigados com a companhia da morena. "E não é que deu praia com a minha gatinha @tainafelipedj ", escreveu no carrossel de fotos.

Veja aqui as fotos de Aline Mineiro na praia carioca:

















A ex-Fazenda, que mora em São Paulo, viajou para o Rio para participar da final do samba-enredo da Mocidade Independente, na madrugada de sábado para domingo. 2024 será o segundo ano da influenciadora como musa da agremiação.