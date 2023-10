Preta Gil revela como foi o último encontro com o ex-marido

Preta Gil contou em entrevista para Blogueirinha, na noite desta segunda-feira (16), como foi seu último reencontro com o ex-marido Rodrigo Godoy. A 'Coluna do Sodré', contou com exclusividade que o personal teria tentado reatar a relação com a filha de Gilberto Gil, após se arrepender do término da relação

De acordo com a própria, o último papo que tiveram não foi nada amigável e ela não pretende vê-lo novamente. “A gente teve uma conversa que não foi nada boa há uns 4 meses. Mas, não vejo mais”, contou Preta Gil na entrevista com o humorista.

Ela também revelou que o divórcio já aconteceu judicialmente e não leva mais o sobrenome do antigo companheiro, com quem esteve casada por 8 anos. “Graças a Deus, eu tirei o nome dele da minha identidade”, acrescentou a artista, que não quer mais nenhuma aproximação.

No bate papo, Preta contou também que quando descobriu a traição, o relacionamento entre o personal e stylist já durava 7 meses, além de ter dito também que Rdrigo Godoy a abandonava em casa para sair para beber com os amigos enquanto ela estava sob o tratamento de câncer.