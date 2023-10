João Silva estreia programa de auditório direto do Teatro Itália Bandeirantes

Um programa de auditório inovador sob o comando do mais jovem apresentador do Brasil. Um projeto que faz a ponte entre o passado, o presente e o futuro, como um tributo a esse gênero e, ao mesmo tempo, um novo caminho para a televisão aberta. Uma noite que viaja de um teatro no coração paulistano para todos os cantos do país. Assim é o Programa do João. A nova atração da Band estreia neste sábado, dia 21 de outubro, das 20h30 às 22h, com apresentação de João Silva direto do Teatro Itália Bandeirantes, um marco no movimento de revitalização do centro de São Paulo. Após décadas utilizando estúdios, a emissora resgata o tablado em conexão direta com a cidade.

Aos 19 anos, João desponta como a grande novidade entre os apresentadores da TV aberta. Depois de um ano e meio de experiência diária no Faustão na Band, chegou a vez de mostrar o que ele tem de melhor. O rapaz estará no palco e, ao mesmo tempo, nas ruas visitando artistas e celebridades do mundo da música, dramaturgia e esporte, além de marcar presença nos grandes eventos da agenda nacional e na vida dos espectadores. A ideia é descobrir locais e personagens inusitados, bem como desvendar curiosidades sobre os mais variados assuntos. “Minha missão é levar alegria para a vida das pessoas e trazer um pouco de juventude para a TV brasileira”, destaca.

Com o DNA da comunicação que não abre mão do bom humor, da irreverência e do improviso, o anfitrião promete contato direto com a plateia, que constituirá um show à parte. Isso sem falar da internet e redes sociais. “Faremos um 360 com digital afiado para agradar a todas as idades, gêneros e classes sociais”, garante ele, que contará com o Cachorrão como assistente de palco, personagem lúdico que vai trazer alegria e irreverência ao público, e uma banda, que irá embalar a noite com vários sucessos. Caio Fischer, nome bastante conhecido no meio artístico, atuará como repórter em festas e eventos sociais.

Entre os quadros, a revelação de novos talentos, a valorização da melhor idade e uma série de atividades que prometem dialogar com todos os públicos, com uma pegada jovem, longe dos estereótipos e atenta às famílias que compõem esse horário da grade. O apresentador ainda ressalta “o resgate da memória afetiva da audiência com um programa feito em um teatro”, tradição que vem dos tempos de Revista, passando por clássicos como o próprio Perdidos na Noite. Em meados do próximo ano, a bordo de um caminhão superequipado, a atração passará a ser a primeira itinerante na TV.

oão Silva estará muito bem acompanhado nessa nova empreitada. Na direção geral e artística, ninguém menos que Beto Silva e Cris Gomes, respectivamente, nomes consagrados no backstage da televisão, que chegaram à Band com a equipe de Fausto Silva. A direção de operações fica a cargo de Marcos Freitas, produção de Renato Moreira, cenários de Silvia Gandolfi – que tem passagens pela Cultura, SBT e Globo –, e iluminação e fotografia de Thiago Bonanato, que também assina a luz dos shows do rei Roberto Carlos.

As noites de sábado na Band marcam a união de linguagens, recursos e referências em busca da alegria e do entretenimento, com conteúdo de qualidade, sem medo de ousar. E João Silva é a marca registrada desse momento.

Na véspera do lançamento, o apresentador também estreia o programa Tamo Junto com João Silva nas tardes da rádio Band FM, onde estará todas as sextas-feiras, das 15h às 17h, ao lado do locutor Marcelo Café.

Conexão

Pesquisa da Kantar Ibope revela que, aos sábados à noite, mais de 37 milhões de pessoas estão habituadas a assistir à TV aberta e outras 32 milhões conectadas na internet. O Programa do João alcançará ambos os grupos, desdobrando a atração em conteúdos exclusivos para o mundo digital, em busca do engajamento a partir dos bastidores da produção.

Toda quarta-feira, às 20h30, ao vivo no YouTube, João vai bater um papo franco e sem filtro com uma celebridade escolhida por sua plateia.

A espontaneidade da produção digital trazida por ele forma um terreno fértil para as empresas explorarem a partir do chamado Content Marketing. Por falar em marcas, o Programa do João estreia com a parceria de um grupo de varejo, além de importantes players do mundo farmacêutico e financeiro. Não é para menos. O entretenimento na Band movimenta cerca de 1,1 milhão de telespectadores, por minuto, totalizando mais de 100 milhões de indivíduos atingidos só no primeiro semestre de 2023.

O Programa do João vai ao ar todos os sábados, às 20h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay direto do Teatro Itália Bandeirantes, no centro de São Paulo.