'É o ‘Hamas’ do Brasil’, diz Christiane Torloni sobre aprovação de projeto que proíbe casamento gay

A atriz Christiane Torloni esteve no Festival do Rio na noite desta sexta-feira (13). Na ocasião, Torloni falou a respeito da aprovação do projeto que visa proibir casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil.

O projeto foi aprovado na última terça-feira (5) pela comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, da Câmara dos Deputados, por 12 votos a cinco. O texto deve seguir para outras comissões como Direitos Humanos e Constituição e Justiça.

“É O ‘Hamas’ do Brasil. Você vê que terroristas tem em tudo quanto é lugar. Você pode imaginar o retrocesso? A gente têm o Congresso mais retrógrado das últimas décadas. Não tenho a menor dúvida. Mas, depois dos últimos quatro anos, queria o que , né? Para colocar a casa no lugar de novo, vai ser fogo “, disse a atriz.

Torloni também deu vida a Rafaela, estilista lésbica na novela "Torre de Babel", em 1992. A personagem fazia par com Leila Sampaio, interpretada por Silvia Pfeifer, mas ambas acabaram morrendo em uma explosão para por fim ao romance lésbico na trama.

Torloni ressaltou a importância do voto.

“A gente não pode perder o nosso título de eleitor da gente para saber votar direito. Os ‘caras’ [deputados] chegaram lá na legalidade, então tem que tirar na legalidade. É o pior que a gente já teve. Pior que isso, só a ditadura”, disse a artista.