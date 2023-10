Chega ao fim o namoro de Maiara e Matheus Gabriel

Chegou ao fim o namoro entre os sertanejos Maiara e Matheus Gabriel. A informação que já tinha sido adiantada pela ‘Coluna do Sodré’ foi confirmada pela cantora com uma postagem na rede social X, antigo Twitter.

Recentemente, o ex-namorado da cantora deu uma declaração polêmica durante uma entrevista no Twitter/X, Na ocasião Matheus Gabriel deixou claro que mantinha uma relação por interesse com a ex-de Fernando Zor. Questionado sobre o motivo de acompanhar a ex em seus shows pelo Brasil a fora, Matheus respondeu: “Eu vou por que é uma boa forma de fazer contatos, estar no meio, conhecer as equipes, os contratantes e tentar vender meus shows”, disse o sertanejo.

A fala de Matheus, caiu como uma bomba na cabeça de Maiara, que imediatamente parou de usar o anel de compromisso, confeccionado pelo próprio cantor, como forma de estreitar mais a relação entre os dois.

Depois disso, Matheus Gabriel ainda foi visto tentando se aproximar da cantora durante uma apresetação da dupla Maiara e Maraisa, mas Maiara não quis saber de papo, e deixou o ex a ver navios, ao embarcar sozinha em seu automóvel após deixar o local.

Na madrugada desta quarta feira, a cantora escreveu no Twitter/X: “Boa noite gente… Hj não está sendo um dia fácil pra mim… Quando se fala em encerrar ciclos, acho que não deve ser fácil pra ninguém… Eu e o Matheus não somos mais um casal… mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo… Tenho muita gratidão!

Maiara e Matheus Gabriel (foto: Foto reprodução internet)

As informações privilegiadas desse colunista, também davam conta de que o namoro entre os dois, se tratava de um acordo comercial, que foi firmado para alavancar a carreira do artista que pertence ao mesmo escritório da dupla Maiara e Maraisa, e que encerrou, no dia em que Matheus Gabriel lançou o seu primeiro DVD, consequentemente, o mesmo dia em que o artista fez a infeliz entrevista do Twitter.