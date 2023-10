SBT e AACD confirmam novidades em coletiva de imprensa artística da 26ª Campanha AACD Teleton

O SBT e a AACD acabam de anunciar diversas novidades da campanha AACD Teleton 2023. Em coletiva de imprensa artística, realizada na tarde desta terça-feira (17), apresentada pela jornalista Simone Queiroz, foram revelados nomes que estarão na 26ª edição do programa, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro. Estiveram presentes a madrinha Eliana, a madrinha digital Maisa Silva, o padrinho Daniel, o padrinho digital Celso Portiolli, a embaixadora do Teleton 2023, Virginia Fonseca, além do CEO da AACD, Valdesir Galvan, o Superintendente de Marketing e Relações Internacionais da AACD, Edson Brito, e a Diretora do Programa Teleton, Norma Mantovanini.



"Eu acho que, o fato de pisar aqui, nesse palco, já é diferente. A energia, a áurea que a gente sente aqui - estava até falando com a Eliana sobre a Hebe, agora a pouco - eu vivi tanta coisa nesse palco, com a presença dela... enfim. Via ela rolar no chão quando chegava no resultado, brincando com o Silvio... Dando um pontapé inicial no jogo de solidariedade, um projeto que eu tinha que passava por várias áreas do Brasil. Foram 10 anos do projeto e 162 jogos realizados”, afirmou o padrinho Daniel.

"Não tenho dúvidas: o motivo de eu estar aqui, também, é a existência do meu irmão mais velho Gilmar, portador de paralisia cerebral. Não tenho dúvida de que foi um fator predominante nessa "coisa" do convite que surgiu, na época, de estar fazendo parte dessa história. Então o Teleton, para mim, sou a pessoa mais suspeita assim: quando vocês perguntarem de momento especial, tudo, para mim, foi especial. Poder estar aqui é especial. É um presente. É uma dádiva", completou.

Juntos, eles falaram sobre o tema deste ano “Teleton, Construindo Futuros”, a campanha reflete sobre como as doações se convertem em prol da inclusão.

“Não há inclusão, empregabilidade, escolaridade e acessibilidade para a pessoa com deficiência física se não houver primeiro um processo de reabilitação de qualidade. Esse é o ponto de partida para que todos os outros direitos sejam permitidos, e é exatamente o que oferecemos na AACD. E para que isso aconteça a Campanha AACD Teleton é fundamental, pois ao atingirmos a meta nós conseguimos manter o padrão de qualidade e quantidade de atendimentos que realizamos”, afirma o CEO da AACD, Valdesir Galvan.

Além disso foram apresentadas algumas histórias de vida e os artistas confirmados até o momento, incluindo nomes do próprio SBT, o elenco da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, os filhos de Gugu e Faustão, João Augusto Liberato e João Guilherme, respectivamente, apresentadores de outras emissoras, como Fátima Bernardes, Marcos Mion, Carlos Tramontina, César Filho, Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Sônia Abrão e Thiago Rocha, vozes consagradas da música, como Ana Castela, Aline Barros, Fábio Júnior, Gustavo Mioto, Lexa, Naldo Benny, Melody, Zé Felipe, Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo.

Isso sem falar nos influenciadores, casos, por exemplo de Gkay, Carlinhos Maia, Tirullipa, Lucas Guimarães e Viih Tube. A edição 2023 também ganhou o reforço de parceiros com expressiva repercussão digital: os Estúdios Flow e sua gama de podcasts.

Embaixadora da campanha neste ano, a influenciadora Virgínia Fonseca comentou a respeito do seu papel na conscientização do Teleton. "Eu fui lá na AACD, já visitei e postei, para todo mundo, o vídeo. Foi bem legal. Já comecei a postar nos stories pedindo as doações. Estou fazendo isso frequentemente. Amanhã vou lá, de novo. Pretendo, também, envolver a minha empresa, nesse ano, para doar. Vou conversando com o pessoal e vou conscientizando, pedindo doações".

Madrinha digital do Teleton, Maísa Silva complementou: "Diversidade. Essa é a palavra que define a nossa bancada de influenciadores. É através deles que vamos atingir o público. É disso que a gente precisa, que o nosso pedido de doação chegue a todos os cantos".

A meta para este ano é de R$ 35 milhões, que irão garantir os atendimentos nas oito unidades da AACD distribuídas pelo Brasil.

"Ser madrinha é uma responsabilidade gostosa que aquece o coração. Aumentamos a meta neste ano porque acreditamos na união dos brasileiros", ressaltou Eliana.. .

"Para mim, é uma alegria muito grande. E com o passar dos anos, a gente tá aprendendo que a vida é um sopro. O Daniel disse: "Saúde é tudo". Quando que imaginei, lá no começo do Teleton, que, um dia, eu não estaria no palco do Teleton por um problema de saúde? Tem tanta gente, que, às vezes, assiste ao programa, assiste o Teleton que, às vezes doa, às vezes não... E nem imagina que, logo, alguém conhecido, alguém da família ou até mesmo ele que está assistindo vai precisar da AACD. Então a vida da gente é muito sensível. E quando você tem noção disso, você poder ajudar as pessoas que precisam com um dom que Deus te deu, isso é um presente. Você poder fazer parte disso, ali no palco, conversando com as pessoas, revertendo - como a Eliana disse - todo o nosso trabalho... A nossa vontade não é estar no palco, a nossa vontade é que quem está em casa nos escute! Doe! Ajude! Porque tem muita gente que fica esperando, às vezes, o vizinho fazer. ‘Ah, as pessoas estão doando e a meta está subindo’, e, às vezes, falta só um pouquinho de atitude. Porque a gente não imagina o dia de amanhã. Então, para mim, estar no palco do Teleton - como disse o Daniel - é um presente, é uma honra. E a cada ano que passa, eu vou entendendo mais da vida, dos problemas, das dificuldades, das pessoas e das bençãos que eu recebo, por estar bem. Fico mais alegre por estar no palco do Teleton. Mais feliz e mais honrado. É uma coisa maravilhosa você poder entrar e ajudar. E é isso o que a pessoa deve sentir quando doa: que ela está colaborando e ajudando”, disse o padrinho Celso Portiolli.

Além disso, em resposta aos jornalistas presentes, a madrinha Eliana anunciou uma surpresa envolvendo a sua presença, de Xuxa e Angélica. "Presencialmente, não. Infelizmente não. Mas, como madrinha, mulher, insistente, que não desiste nunca, consegui uma maneira para que isso acontecesse e se revertesse para a AACD. Mas eu não posso falar. Vocês vão ter um spoiler - que dá um gostinho todo especial - sim, estaremos unidas. Não exatamente como vocês imaginariam, mas vai ser muito bonito", afirmou.

Outra novidade é a música “Só o Amor”, de Gloria Groove e Preta Gil, que terá destaque na abertura do programa televisivo.

Três pacientes da AACD serão os símbolos da campanha deste ano. Há uma criança com Paralisia Cerebral, João Lucas da Silva, 8 anos, uma jovem recém-formada no ensino superior que teve um AVC, Carolina Cobra Barbieri, 24 anos, e uma mulher com sequelas da Poliomielite, a Eliana Regina Prieto, 64 anos.

Grandes empresas parceiras também estarão presentes neste ano. Até o momento, estão confirmadas: 3 Corações, Assai, Bigfral, Bradesco, Brasilcap, Caedu, RaiaDrogasil, Fraldas Turma da Mônica Baby, Grupo Avenida, iFood, Nivea, Riachuelo, Sodiê e Uninassau.

ESG

O pilar S do ESG (Ambiental, Social e Governança) será o ponto central nessa campanha, pois é uma forma de empresas, governos e sociedade investirem e atuarem diretamente na causa da pessoa com deficiência física, respeitando os direitos dessa população e permitindo um real processo de inclusão.

“Colocamos esse ponto como principal nessa edição, pois acreditamos no potencial da Campanha AACD Teleton para fazer essa transformação. Estamos trabalhando há 73 anos por essa causa e precisamos ter ao nosso lado todos (empresas, pessoas e governos) que efetivamente desejam um Brasil mais inclusivo, que vá além do mero discurso e gere um engajamento real para que as pessoas com deficiência física sejam cada vez mais protagonistas e tenham seus direitos respeitados”, disse o superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, Edson Brito.

Doações

Pix (qualquer valor)

(11) 94311-0144

doeteleton@aacd.org.br



Site www.teleton.org.br



Telefone

0500 12345 05 – Para doar R$ 5,00

0500 12345 20 – Para doar R$ 20,00

0500 12345 40 – Para doar R$ 40,00

- R$ 0,39 por minuto, chamadas terminais fixos + Impostos

- R$ 0,71 por minuto, chamadas terminais móveis + Impostos

Outra opção é doar via aplicativo iFood.





Sobre a AACD



Fundada em 1950, a AACD possui uma infraestrutura completa dedicada a pacientes ortopédicos e reabilitação de pessoas com deficiências físicas, sendo composta por um hospital ortopédico, sete unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. Realiza em média 800 mil atendimentos anuais via SUS, particular e convênios.

A AACD ainda conta com a unidade escolar AACD Lesf, a área de ensino e pesquisa para disseminar conhecimentos, a AACD Esporte, que contribui por meio da prática esportiva para a inclusão da pessoa com deficiência, e com a cooperação técnica, que leva o padrão de excelência e a expertise da instituição para diversas partes do Brasil, por meio de entidades parceiras. Para mais informações, acesse o site da AACD.

Sobre o SBT

Em 19 de agosto de 1981, foi inaugurado o Sistema?Brasileiro de Televisão. Considerado o canal da família brasileira, o SBT alcança 200 milhões de telespectadores e 69 milhões de lares. Atualmente conta com 114 emissoras em todo país, com 24 horas de programação diversificada, com participação de 9,4% na Grande São Paulo e 8,4% no Brasil.?O complexo do SBT tem uma?área total de 230.000m²?com 74.000m²?de?área construída. Conta com oito estúdios, somando uma?área de mais de 4.400 m²?e uma cidade cenográfica de 6.500 m². O SBT é sucesso consolidado em programas de auditório, referência na produção de conteúdo infanto-juvenil, conta com jornalismo imparcial e de credibilidade, além de forte presença no digital, com conteúdos exclusivos.