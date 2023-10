Rachel Sheherazade é expulsa de 'A Fazenda 15'

A jornalista acaba de ser expulsa de "A Fazenda" após uma briga com Jenny Miranda.

A Record comunicou aos participantes no inicio da tarde desta quinta feira sobre a expulsão, pediu que arrumassem as coisas de Rachel, e também avisou que a Roça que aconteceria hoje entre André, Nadja e Kally foi cancelada.

Rachel e Jheny começaram os desentendimentos logo cedo, quando a Fazendeira delegava as funções da semana e após ser colocada para tratar das ovelhas, Sheherazade se recusou causando grande confusão na sede. Logo após Jheny ter dito que a jornalista iria dormir na sala durante a semana, as câmeras do playplus foram cortadas e foi nesse momento em que Rachel teria atingido o rosto da Fazendeira.