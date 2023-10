"Pelo menos eu não fui expulsa por ter agredido alguém", diz Simioni na Cabine de Descompressão falando sobre Rachel Sheherazade

Nesta quinta-feira (26/10), aconteceu mais uma eliminação em 'A Fazenda 15'. Dessa vez, Kamila Simioni foi quem deixou o programa com 8,88% dos votos do público para ficar. Além de Simioni, a roça desta semana tinha também Cézar Black e Kally.

A ex-peoa deixou o confinamento e foi direto conversar com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão, que foi transmitida com exclusividade, ao vivo, no PlayPlus, streaming da Record TV.

Durante o bate-papo, Selfie exibiu trechos nos quais Simioni dizia a outros participantes situações que na verdade não haviam acontecido dentro da casa. Ela se justificou dizendo que tinha ouvido e entendido errado algumas ocasiões: “Eu não tinha o menor sentido de inventar uma situação ou ter ali uma malícia para criar um atrito”.

Simione falou também sobre Rachel Sheherazade. Elogiou a ex-participante como jogadora, revelou que a casa respeitava muito Rachel e não perdeu a oportunidade de alfinetá-la:

“É uma excelente jogadora, dominava a casa. A gente respeitava muito ela, mas ela tinha também a questão da malícia de usar o posicionamento, a idade dela, em dar ‘assertivas’ nas pessoas. Mas pelo menos eu não fui expulsa por ter agredido alguém”.

Ainda sem contato com o mundo fora do reality, Simioni se arrisca dizendo que Lucas será o vencedor do reality e que WL será o integrante do Grupo dos Crias que chegará mais longe na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Tida por muitos participantes como a figura de liderança dentro do confinamento, a ex-peoa fala sobre as dificuldades de participar de um reality: “Assistindo por fora, parece tudo muito fácil e muito normal. Quando você entra, é uma coisa tão surreal que ao mesmo tempo você esquece que está em um reality, aí depois você lembra que está ali. No reality não tem como você ser quem você não é”.