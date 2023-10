Rachel Sheherazade e Cariúcha se encontraram pela primeira vez após o reality

O Domingo Espetacular exibirá neste final de semana o primeiro encontro entre Rachel Scheherazade e Cariúcha após a saída de A Fazenda. A gravação aconteceu hoje à tarde no calçadão de Osasco, na Grande SP.

A presença das duas parou o local e ambas tiveram uma longa e emocionante conversa, com direto a surpresas. Não perca, neste domingo, a partir das 19h45.

Rachel e Cariúcha viveram grandes embates desde o início do jogo. Após ser expulsa, a jornalista recebeu flores e pedido de perdão enviado pela funkeira durante sua participação no Link Podcast, da Record TV. Rachel, disse na ocasião que não pretendia manter amizade com Cariúcha, porque além de morarem em cidades diferentes, as duas viviam realidades distintas