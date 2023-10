Nova programação do SBT tem estreia definida e apresentadoras de matinal escolhidas

O SBT divulgou que sua nova programação estará no ar a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2024, podendo estrear no máximo na primeira quinzena de março. A emissora promete trazer mudanças e diversas novidades em sua grade, abrangendo os sábados, as tardes diárias e as manhãs. Uma das principais novidades anunciadas é a estreia de uma nova revista matinal, que contará com a apresentação de Regina Volpato e uma outra apresentadora escolhida para dividir o comando do programa ao lado da ex-Gazeta.

Nos bastidores e nas redes sociais, especula-se sobre quem seria a escolhida para assumir o posto ao lado de Regina Volpato. Nomes como Helen Ganzarolli e Michelle Barros estão sendo bastante mencionados e cogitados para a vaga, despertando a curiosidade dos telespectadores. A contratação da ex-Global Michele Barros, ascendeu os holofotes para cima da jornalista, que já é dada como a segunda apresentadora da atração.

No entanto, até o momento, a emissora tem preferido manter segredo sobre quem será a escolhida. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito em breve, deixando os fãs e espectadores ansiosos para descobrir quem irá compor a nova equipe do programa matinal.

Porém, nos bastidores, circula a informação de que um nome masculino está sendo sondado para integrar o elenco do novo programa. Surpreendendo a todos, esse nome não foi cogitado por ninguém até o momento, mas já está em negociação com a emissora. O moço, cujo nome não pode ser revelado neste momento, está inclusive preparando-se para se mudar para a capital de São Paulo, demonstrando o avançado estágio das conversas.

A incorporação desse nome masculino ainda é uma incógnita, deixando o público ansioso e especulando sobre qual será a nova dinâmica e formato que o programa matinal ganhará com essa adição. Aguarda-se com grande expectativa o anúncio oficial da contratação e a divulgação de mais detalhes sobre a estreia e a programação renovada do SBT.