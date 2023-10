Copacabana Palace e CS Eventos realizam mais uma edição de sua icônica festa de halloween

A mais aguardada festa de Halloween da cidade do Rio de Janeiro está prestes a tomar conta do Copacabana Palace. A nova edição do "Halloween do Copa", está marcada para a noite de sexta-feira, 28 de outubro, a partir das 22h, nos deslumbrantes Salões Copacabana. O Halloween é uma festa que vem conquistando os brasileiros, que esperam ansiosamente pela ocasião, onde a diversão até o amanhecer.



A pista de dança promete muito ritmo com a presença dos talentosos DJs Carol Emmerick, Felipe Mar, Yas e Marisa D'Amato, responsáveis por animar as festas mais exclusivas e badaladas do Brasil. Enquanto a dupla fica no comando das pick-ups, os convidados dançam e vibram ao som dos maiores sucessos nacionais e internacionais.

Haloween Copacabana Palace (foto: Foto Divulgação)

Em ano do centenário do Copacabana Palace, a edição promete ser épica e abalar estruturas – e os esqueletos. O tema "Hotel Assombrado", a decoração detalhista e a diversidade de fantasias transportam os participantes para uma atmosfera de arrepiar. Os convidados são incentivados a caprichar em suas fantasias, pois as melhores da noite serão eleitas e premiadas.

A organização da festa conta com a experiente equipe da CS Eventos, a agência de eventos da renomada empresária Carol Sampaio. As vendas já estão no quinto lote e os convites estão disponíveis por R$400 por pessoa e podem ser adquiridos pelo site da Ingresse. Classificação indicativa 18 anos.

"O Copacabana Palace não só se tornou um dos grandes símbolos da hotelaria mundial como um marco da cidade do Rio de Janeiro em seus 100 anos de história. Tenho muito orgulho de poder colaborar com o hotel em mais uma edição do 'Halloween do Copa', um baile temático que celebra as festividades de outubro com tudo que um Dia das Bruxas pede. Esta edição promete ser ainda mais espetacular e não vejo a hora de todos poderem se divertir com o que estamos planejando", comenta Carol Sampaio, responsável pela CS Eventos.

Além da incrível música, a festa também promete satisfazer o paladar dos convidados com uma seleção de gastronomia para todos os gostos, além da deliciosa carta de drinques. Esta é a noite para se divertir, celebrar o Halloween e criar memórias inesquecíveis.



Serviço:

Halloween do Copa 2023

Data: 28/10/2023 (sábado)

Horário: 22h

Local do evento: Copacabana Palace - Salões Copacabana

Endereço: Entrada pela Av. Nossa Senhora de Copacabana, n° 29