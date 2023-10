Valeska Popozuda e Dennis DJ se unem em parceria que celebra o funk carioca raiz

O tamborzão dos anos 2000 está de volta! Uma das vertentes que mais ganha força na cultura pop atual é a nostalgia. Conseguimos enxergar de forma explícita o saudosismo de uma época, especialmente dos anos 2000, na moda, séries de TV e principalmente na música. Tendo isso em mente, Valesca Popozuda, uma das pioneiras do funk no Brasil, lança sua mais nova música de trabalho, "Eu Vou Pro Baile Tacar", em parceria com o Dennis DJ. A nova faixa de trabalho reúne esses dois gigantes da cena em um batidão que não dá pra ficar parado, trazendo em sua produção o funk carioca raiz. O single chegou em todas as plataformas digitais no dia (19/10), com clipe disponível no canal oficial de Valesca.



O lançamento vem logo após "Mo Negoção", parceria de Valesca com MC Kevin O Chris, e o single de Dennis que traz essa mesma proposta, chamado “Tá OK”, em parceria com o mesmo funkeiro. A música vem dominando as paradas, tendo alcançado o topo do Spotify Brasil e também o Top 50 mundial, se tornando um sucesso digital. "O Dennis é um grande colega de profissão. Assim como eu, ele já está na luta em nome do funk tem anos e anos. É muito gratificante quando a gente consegue fazer essas colaborações que se alinham de uma forma tão gostosa. Meu início de carreira, com a Gaiola das Popozudas, tem uma sonoridade muito única e foi isso que buscamos resgatar. Quero que as pessoas sintam o fuzuê delicioso dos bailes dos anos 2000 ao escutar essa música. Ela tem aquela batida frenética, agitada e caótica, no melhor sentido é claro. Vai ser babado!", revela Valesca.

A nova faixa conta também com um audiovisual repleto de referências à época de Gaiola das Popozudas, grupo no qual Valesca fez parte nos anos 2000. Além das icônicas gaiolas, utilizadas pelo grupo nos shows em bailes de comunidade, Valesca aparece no clipe com o mesmo cabelo e figurino do passado. A própria composição de "Eu Vou Pro Baile Tacar" também remete ao maior sucesso do grupo, "Agora Eu Sou Solteira", que já inicia com o icônico trecho "eu vou pro baile". 15 anos depois, Valesca retorna para o baile com um nova missão: "Que tesão de um baile/ Eu já falei que vou/ Eu vou pro baile tacar/ Se tu não for/Problema é teu eu vou sentar".

"Eu Vou Pro Baile Tacar" faz parte de um lançamento duplo de Valesca junto "Mo Negoção", lançado mês passado. "Popo Girando", single de Valesca Popozuda com foco no carnaval em parceria com Psirico, e "Proibidona", feat de artista com Gloria Groove e Anitta, lançado em janeiro deste ano, completam os lançamentos da artista neste ano de 2023.