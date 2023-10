"Fuga" une estilos e vozes de Tierry e Pericles

Imagina uma música assinada por Tierry, Luan Santana e outros renomados compositores românticos, unindo duas grandes vozes de estilos distintos: Péricles e Tierry. O título é "Fuga”, mas letra e música te chamam para curtir muito este feat, que promete ser mais um hit. O lançamento está marcado para esta sexta (27/10) em todas as plataformas digitais.



“Volta as crianças sentem a sua falta”, DVD gravado no Rio de Janeiro e Salvador, teve a sua parte registrada na capital baiana. Foi lá que Tierry se juntou a Péricles em uma música inédita. "Fuga" quer conquistar os amantes de todos os gêneros. Composta por Tierry, Matheus Marcolino, Luan Santana e Cristhyan Ribeiro, a moda promete emocionar com sua poesia e harmonia. A produção musical é um trabalho de mestres, creditado a Alê Produtor e Matheus Kennedy.

Para os fãs de Tierry, Péricles e da música brasileira em geral, o lançamento de “Fuga” é um evento imperdível. A colaboração entre esses dois artistas talentosos será um marco na cena musical, unindo gerações e estilos musicais.

Marque o dia 26 de outubro em seu calendário e prepare-se para se envolver e encontrar o caminho digital de "Fuga".