Influencer alagoana conquista o coração de Boninho.

O BBB24 promete ser uma edição ainda mais agitada com a possível inclusão de influenciadores digitais em sua equipe de apresentadores. Rumores indicam que a influencer alagoana Rica de Marre está sendo cogitada para integrar o elenco de apresentadores do reality show.

Rica de Marré (foto: Foto reprodução Instagram)

O burburinho teve início na edição passada, quando Rica de Marre e um grupo de grandes influencers tiveram a oportunidade de conhecer a casa mais vigiada do Brasil. A informação ganhou ainda mais relevância quando Boninho, diretor da atração, compartilhou um stories da jovem em suas redes sociais.

Ainda não se sabe quais integrantes do elenco permanecerão no programa e quem deixará a atração, mas uma coisa é certa: a próxima edição do BBB promete abrir espaço para os famosos da web. Resta agora aguardar ansiosamente para conferir as novidades que o BBB24 trará para os telespectadores.