Neymar e Bruna Biancardi não reataram noivado

Neymar e Bruna Biancardi, que terminaram o romance recentemente, conforme anunciado com exclusividade por esta coluna, passaram o fim de semana juntinhos com os amigos e a filha Mavie na mansão do craque em Mangaratiba (RJ). E isso foi motivo para que uma especulação sobre uma possível reconciliação do casal começasse a circular na internet, o que na verdade não aconteceu!

Desde que resolveram colocar um ponto final na relação, após o craque ser envolvido em vários escândalos de traições pública, Neymar e Bruna chegaram a um acordo de convivência pacífica, como foi exposto por este colunista, com a ajuda do pai do craque, Neymar Santos.

Apesar de a torcida de amigos próximos para que os dois se resolvam, Bruna Biancardi e Neymar estão decididos a seguir em frente como amigos e tão somente como pais de Mavie, para que a filha cresça em

um ambiente saudável e seguro.

O ex-casal, que ainda não comunicou o término da relação publicamente e nem mesmo negou quando a informação foi publicada, apenas aguardam o momento ideal para que a decisão seja anunciada.

O nascimento prematuro da pequena Mavie e o período de puerpério de Bruna foram os fatores decisivos para que os dois não anunciem o fim da relação, que foi decidido de comum acordo.

A má fase do craque, que passou por uma cirurgia recentemente e teve contrato suspenso pelo Al Hilal durante seu período de recuperação, contribui para que os dois fiquem mais próximos. Mas que os internautas não se iludam! Tudo isso tem acontecido somente por conta da pequena Mavie, que é quem tem garantido a união familiar nesse momento.