Jojo Todynho dá tiro pela culatra ao expor Lucas Souza

Nesta terça-feira (21), Jojo Todynho perdeu a paciência com internautas que a marcaram em postagens após a briga de Lucas Souza e César Black em 'A Fazenda' tomar conta das redes sociais por causa de uma foto de Jojo levada pelo ex para dentro do reality.

Ao gravar os vídeos para pedir que não fosse mais marcada em postagens referentes ao ex-marido, Jojo perdeu a paciência e revelou intimidades que levaram ao fim o seu casamento com Lucas Souza, que durou apenas oito meses. Dentre as acusações que fez ao militar, Jojo entregou que o motivo do término foi ter descoberto conversas picantes entre ele com outros homens e até a exposição de que o marido estaria se relacionando com um famoso.

A cantora ainda acusou o ex-marido de ser viciado em drogas e mostrou uma grande quantidade de maconha que teria encontrado em sua casa e que pertencia a Lucas.

Horas depois de ter feito a exposição, Jojo Todynho começou a receber críticas nas redes sociais e foi acusada de estar recalcada com o sucesso de Lucas, que vem fazendo sucesso no programa da Record TV. A funkeira foi acusada por internautas de atrapalhar o jogo do peão, que é um dos favoritos a ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Ao ver que o tiro saiu pela culatra, Jojo anunciou que deixaria as redes sociais por um tempo, mas horas depois a campeã de 'A Fazenda 12' retornou e fez uma live, rebatendo todos os seguidores que comentavam ao vivo na transmissão.