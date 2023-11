Lucas Lima, ex-marido de Sandy, tenta vaga para o BBB24

Parece que Boninho está mesmo disposto a fazer uma edição diferente com a 24ª quarta temporada do BBB, que tem estreia prevista para janeiro.

Depois de apostar em MC Guimê, cantor que passou por uma separação meses depois de ser confinado na edição 22, e Chico Moedas, que foi alçado à fama depois de ganhar uma canção em sua homenagem composta por Luísa Sonza e depois ter uma traição revelada publicamente, chegou a vez de Lucas Lima, ex-marido de Sandy, com quem foi casado por 15 anos.

O convite para participar da próxima edição da casa mais vigiada do Brasil que o pai de Theo acaba de receber pode explicar muita coisa que deixou o publicou sem entender nada, quando os dois pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem o fim da relação de 24 anos.

Mesmo já tendo anunciado o término da relação há dois meses, Sandy e Lucas ainda não oficializaram o divórcio. Alegando serem amigos, os dois, que sempre viveram a relação discretamente, têm sido vistos mais juntos do que nunca.

Enquanto isso, Boninho, que está com seu time de confinados quase fechado, recebeu o nome do cantor com entusiasmo em sua mesa. Levando em conta o engajamento que o nome do ex-casal vem dando nas redes sociais, desde que a separação foi anunciada em rede nacional, O Big Boss parece que tratou logo de oficializar o convite.