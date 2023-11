Dentro do confinamento, Lucas Souza se defende das acusações de Jojo Todynho

Exatamente no mesmo dia em que sua ex-mulher Jojo Todynho jogou tudo no ventilador, expondo os motivos que teriam motivado o fim de seu casamento com Lucas Souza, o peão praticamente se defendeu das acusações que foram feitas, sem saber do que estava acontecendo aqui fora. O namorado de Jaqueline Grohalski, conversou com Márcia Fu e contou como foi o fim de sua história com Jojo.

Não houve traição! Durante conversa com os peões, o Lucas Souza falou sobre o fim do casamento com a Jojo Todynho. O militar afirmou que nunca traiu e o término se deu por ele não ser conivente com algumas atitudes da cantora. Após o fim, Lucas contou que não aceitou o término e que agiu de forma imatura, mas que não se orgulha das atitudes: "Eu expus a pessoa. Pedi perdão, peço perdão toda roça que eu volto".

Por fim, Lucas falou que o colocaram como a pior pessoa do mundo, mas ele tem apenas 23 anos e não fez nada demais.

As declarações de Jojo Todynho, caíram como uma bomba na internet, e a cantora foi massacrada pelos internautas que classificaram as atitudes de Jojo como jogo sujo.