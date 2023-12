Após expor traição, Susana Werner anuncia separação de Júlio César

A atriz Susana Werner anunciou neste domingo, 10, o fim do casamento como ex-goleiro da Seleção Brasileira Julio Cesar. Os dois estavam juntos há 21 anos e são pais de dois filhos.

"Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma", escreveu nos stories do seu perfil do Instagram.

No início deste ano, Susana chegou a anunciar uma separação relâmpago do goleiro, mas reatou p casamento dois dias depois.

Na semana Passada, a famosa cehgou a fazer um post enigmático nas redes sociais, dando a entender que havia sido traída pelo goleiro e levantou suspeitas de uma nova separação, que acabou sendo confirmada na data de hoje.

"O cara te enganou, te traiu, traiu a família, os filhos, deu mau exemplo à filha? Quem foi traído não foi você, foi ele mesmo. O cara traiu a si próprio, a própria família, as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você", iniciou ela.

e continuou o discurso: "Mulheres, sejam fortes, foquem em vocês, encontrem coisas que ocupem a mente de vocês, trabalhem, prosperem, sejam boas pessoas. Não é preciso pagar com a mesma moeda. Vai doer, mas vai passar, porque Deus livra e você segue. Siga, mas foque em você".

Pelo visto, os seguidores estavam certinhos, quando desconfiaram de mais uma traição do atleta.

“Eeeeita que isso está com cara de indireta”, disse um internauta. “Acho que deu ruim para o nosso ídolo”, comentou outra pessoa. “Falou tudo”, escreveu outro.

Logo após fazer o anuncio oficialmente através de suas redes sociais, Susana, revelou um dos motivos para que colocasse um ponto final em seu casamento. A influenciadora digital revelou que apesar de estar separada há um mês, o casamento já havia deixado de existir a muito tempo.

Em uma de suas postagens no Stories do Instagram, ela disse que abriu os olhos para o que seria um dos motivos para acabar de uma vez por todas com a relação. Ainda segundo Susana, o caso Ana Hickmann foi super importante ara ela perceber que sofria violência patrimonial por parte do ex-marido, e que não tinha liberdade financeira.

"Só pra vocês entenderem um pouco o que é o abuso patrimonial. Só fui aprender isso agora quando aconteceu o negócio da Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. 'Ah, Susana é por dinheiro?'. Não" , começou.



"O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você. Estava bem difícil já há muitos anos. Sinto muitas necessidades que não são supridas, que não posso, porque não tem como. Todas as mulheres que conheço no mundo gostariam de ter um apartamento decorado. Se mostrar meu apartamento, vocês não acreditam. Moro aqui há 9 anos. Enfim, ele tem as coisas dele também, de dívidas, que fui sabendo no passado", concluiu.

Contudo, Susana esclareceu que não tinha uma vida ruim. "Sou muito grata, sempre vivi bem com tudo o que ganhei. Não tenho do que reclamar, viveria até com menos do que ele me dava por mês. Sou muito de boa, meus gastos são de comida, restaurantes... Meus gastos nunca foram bolsas de marca, roupas de luxo. Tenho poucas coisas de marca", disse.