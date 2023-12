Famoso pastor Leonardo Sale, revela toda sua trajetória à Isabele Benito

Leonardo Sale, que ficou famoso por suas revelações em seus cultos religiosos, nos templos da IPTM, e começou a ganhar o mundo à fora, depois de suas pregações viralizarem no Tiktok e serem repercutida em todas as rede sociais, esteve esta semana gravando uma participação pra lá de esperada, no podcast Tá Benito, da apresentadora do SBT Rio, e do Fofocalizando.

O Pastor que arrasta multidões, contou toda sua trajetória à Isabele. Desde quando só tinha apensa duas camisas, que revezava, enquanto uma era lavada a outra era usada, até seu atual momento, onde além de ter se tornado uma celebridade, presente em vários programas de televisão, conseguiu sair da pobreza, e hoje vive em uma residência de luxo, ao lado da mulher, a esposa Cássia e seus dois filhos, em um dos condomínios mais caros da Barra da Tijuca.

Leonardo Sale (foto: Foto divulgação)

Além das pregações nas igrejas de sua propriedade, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, e até algumas unidades fora do País, Sale tem rodado o mundo levando suas revelações, que segundo ele, é usado por Deus também para curar milhares de enfermos que buscam uma cura espiritual.

Na entrevista, Isabelle Benito chega a se arrepiar e se mostrou emocionada, em contrapartida, Leonardo Sale comemorou a oportunidade de estar ao lado de uma das mulheres mais fortes e simpáticas da televisão brasileira. A entrevista exclusiva, vai ao ar em breve no canal da apresentadora do Youtube.