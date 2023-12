Mãe do filho de João Gomes é acusada após mostrar quarto do filho

Ary Meirelle, animada com a chegada do filho com o cantor João Gomes, compartilhou detalhes do quarto do pequeno Jorge. No entanto, a influenciadora desabafou nas redes sociais após ser alvo de comentários maldosos e acusações de “golpe da barriga”.



Frustrada com a perseguição, Ary questionou por que as pessoas a seguem se não gostam dela e expressou sua decepção, especialmente com mulheres que proferiram críticas ofensivas sobre sua aparência e relacionamento.

A jovem lamentou a insensibilidade de comentários ofensivos, incluindo acusações infundadas de ser golpista e ter voltado com João Gomes apenas para engravidar. Ary expressou sua vulnerabilidade diante da situação, destacando a fase sensível de sua vida.

Em meio aos ataques, a influenciadora compartilhou também sobre o processo de gravidez, respondendo a perguntas sobre o planejamento da gestação, revelando que o relacionamento com João Gomes foi seguindo seu curso natural até o momento certo, atribuindo à vontade de Deus o momento da concepção

Matéria publicada por Tom Henrique em Observatório dos Famosos - UOL