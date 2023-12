Padrasto de Ludmilla é acusado de agredir funcionário em casa de show

Renatão, ex-segurança e atual padrasto de Ludmilla, se envolveu em uma confusão momentos depois de ter saído do evento promovido pela banda Caju pra Baixo, neste domingo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O marido de Silvana Gonçalves, foi acusado de agredir com socos no rosto, um funcionário responsável por manter a ordem e a limpeza do banheiro, no espaço de shows.

A coluna do Sodré, recebeu com exclusividades, o vídeo onde o funcionário alega ter sido agredido pelo segurança, depois de ter chamado sua atenção por estar urinando em uma lixeira, dentro de um dos banheiros do local.

Na saída, ainda é possível ver a mãe da cantora Silvana Gonçalves, discutindo com outros funcionários que saíram em defesa do rapaz, que alega ter tomado um soco na cara de Renato.

Apesar de Polícia Militar ter sido acionada e chegado até o local da briga, a confusão não parou por aí. O funcionário que alega ter sido agredido pelo padrasto de Ludmilla, se dirigiu a delegacia para registrar uma ocorrência contra o marido de Silvana.

Veja aqui os vídeos: