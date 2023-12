Confinamento para o BBB 24 já começou

A aguardada edição de número 24 do BBB está batendo às portas e surgem agora inúmeras notícias envolvendo o reality de maior audiência do país.

Agora que você já sabe que logo depois da virada do ano, você terá um motivo a mais para estar sentado à frente da televisão na expectativa de saber quem serão os novos heróis do entretenimento - mesmo que alguns nomes não confirmados pela emissora já tenham vazados em algumas listas. É hora de pegar o balde de pipoca para mais uma informação.

E por falar em pipoca, os brothers e sisters que vão participar do próximo elenco conduzido por Boninho já se encontram confinados em um hotel da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O time Pipoca da edição 24 foi confinado logo depois do Natal, no dia 26. Os que vão compor a edição junto com os camarotes e puxadinhos foram levados diretamente ao hotel Windsor e permanecerão lá até a entrada na casa mais vigiada do país.