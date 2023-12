Saiba quem era que Neymar estava convidando para sua cabine em vídeo que viralizou na internet

Desde terça-feira (26) está rolando o cruzeiro Ney em Alto Mar, que partiu do Porto de Santos, em São Paulo, com destino a Búzios no Rio de Janeiro, onde todos desembarcarão no dia 29.

O ‘Nayvio’ do camisa 10 da seleção brasileira tomou conta das redes sociais desde que deixou o Porto de Santos, com diversos famosos e amigos do jogador a bordo.

No segundo dia, um video do craque, aparentemente chamando alguém para subir ao seu camarote, que fica em uma ala exclusiva da embarcação, chamou a atenção e viralizou nas redes sociais. Desde então, todo mundo ficou curioso para saber quem era a pessoa que Neymar estava chamando.

Conforme adiantado com exclusividade pela ‘Coluna do Sodré’, o jogador convidou 40 mulheres, entre influenciadoras e modelos, para participar do badalado transatlântico. Entre elas, algumas já bastante conhecidas do grande público da Internet, como Deolane Bezerra, Gabi Martins, Flay e Letícia Santiago, eparticipante de BBB 14.

Neymar e Gabi Martins (foto: Fotos reprodução Internet)

Esse colunista, que não dorme desde que o vídeo começou a circular na Internet para descobrir quem o jogador queria arrastar para sua cabine, descobriu e conta para os leitores agora, com exclusividade, quem era a moça em questão.

Pouco tempo depois que o atacante subiu para a cabine exclusiva, Gabi Martins, foi vista usando a pulseirinha de acesso à área exclusiva reservada ao atacante e seus parças. A cantora passou um bom tempo dentro da cabine do ex-noivo de Bruna Biancardi e depois, antes de voltar para as festividades que rolaram até de manhã, teve que dar aquela passadinha em sua cabine para pegar o celular - que não podia acessar naquela área - e dar aquele retoque na maquiagem…

Neymar e Gabi Martins (foto: Fotos reprodução Internet)