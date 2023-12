Navio de Neymar: Deolane Bezerra mantém distância de outras pessoas

O Que está acontecendo de tudo no Cruzeiro Ney em Alto Mar, nós já sabemos. E a coluna já trouxe várias notas exclusivas para os leitores. Agora, depois de confirmarmos mais essa informação, contamos para vocês, como tem sido os dias da viúva de MC Kevin nesse rolê.

É claro que a Dra. Deolane, que será a eterna viúva, não poderia deixar de participar de Neyvio, que é o que tem garantido as pautas da imprensa pós-natalina e também o engajamento daqueles que enriqueceram por meio das redes sociais.

Contudo, parece que a ex-Fazenda 14 não está muito feliz ou satisfeita no rolê. Fontes que estão na embarcação nos confessaram que ela não tem se misturado muito e nem participado de todas as festas que estão acontecendo em alto mar sob o olhar atento do craque.

Os relatos são de que Deolane Bezerra está se sentindo um peixe fora d’água e tem preferido passar mais tempo reclusa em sua cabine. Sai apenas para garantir as postagens, fazer pequenas interações com pessoas que sejam mais interessantes e, além disso, circula pela embarcação sempre usando um capuz para tentar passar despercebida, mas sempre ao lado de seu fiel e ‘suspeito’ segurança.