Após ser convidado para o BBB 24, Tierry suspende agenda de compromissos

Mais um famoso é suspeito de integrar o time Camarote do BBB 24. Estamos falando de Tierry.

Donos de vários hits, o famoso, que ficou conhecido nacionalmente após explodir a música Rita, pode ser uma das apostas do diretor da casa mais vigiada do país para a próxima temporada.

Uma fonte muito próxima do cantor garantiu a esse colunista que o artista já teria sido convidado para duas edições do programa: a de número 23 e a próxima, que estreia dia 8 de janeiro.

Coincidência ou não, o artista avisou à equipe que ficará off todo o mês de janeiro e que nenhum compromisso poderia ser firmado nessas datas.

Esse colunista que vos escreve, inclusive, está correndo contra o tempo para tentar agendar uma entrevista com o artista, mas estamos com dificuldades por conta dos compromissos de fim de ano do famoso.

Outro fator que acabou levantando as suspeitas da coluna é de que o artista, que agora se locomove pelo país a bordo de um jatinho particular, chega em Angra dos Reis, onde realizará o show de réveillon, nesta quinta-feira, dia 28, e permanecerá no balneário até dia 2, data limite que teríamos para conseguir gravar a entrevista com o cantor.

Agora, a curiosidade maior, é que logo no dia seguinte acontece o confinamento do grupo Camarote, no hotel Windsor Barra, na Barra da Tijuca no Rio. Poucas coincidências não?