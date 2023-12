Podcast 'Trambicast' se torna ponto de encontro dos Integrantes do programa 'A Pracinha', ressuscitado pelo SBT '

O podcast 'Trambicast', apresentado por Carol Garcia e Jean Chambre, consolidou-se como um ponto de encontro para os integrantes do humorístico 'A Pracinha'. Ao longo do ano, diversos participantes do programa marcaram presença, compartilhando bastidores e experiências.



Entre os convidados estiveram Eduarda Lanza, intérprete de Alemanha no especial de 35 anos de 'A Praça É Nossa', Helena Pizol, a cientista Marrie, e Gabi Decimoni, na pele de Julinha. Arthur Moreira e Bruna Rodrigues, também presentes na edição de 2022, contribuíram para enriquecer as conversas do podcast.

Os integrantes do programa discutiram o processo de preparação para o especial e destacaram o trabalho de direção de Dalila de Nóbrega, responsável pela direção do especial e que retornará na temporada do próximo ano.









Em uma recente revelação de Flávio Ricco, foi anunciado que 'A Pracinha' fará parte da futura plataforma de streaming +SBT, sendo gravada em janeiro de 2024 e programada para ir ao ar em maio do mesmo ano.

O 'Trambicast', destinado principalmente a crianças e adolescentes, conquistou mais de 80 mil inscritos no YouTube em 2023, consolidando sua presença em diversas plataformas, incluindo Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn, Pocket Casts, Castbox, Podtail e Radio Public. O podcast também recebeu atores mirins e músicos teens, ampliando seu alcance e diversidade de conteúdo.