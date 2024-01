Mônica Carvalho curte férias em Paris

A atriz, roteirista e produtora Mônica Carvalho aproveitou o recesso de fim de ano para viajar em família e descansar do longo período de trabalho de finalização de seu novo filme “Licença para Enlouquecer”, que será lançado em todo país em março.

Acompanhada do marido Alaor Paris, das filhas Yaclara e Valentina Paris e dos amigos Jaider Soares e Fátima Rodrigues, Mônica escolheu fugir do verão brasileiro e curtir réveillon e férias em Lisboa e Paris.

“Precisava de umas férias! Este ano foi de muitas realizações pra mim. Foi preciso muita coragem para empreender neste projeto, sem nenhuma lei de incentivo fiscal. Foi uma produção totalmente independente. Arregacei as mangas e busquei parceiros locais que acreditaram no meu sonho. Pude contar com o apoio cultural do governo do estado do Alagoas e da prefeitura de Maragogi. Foi um grande desafio me lançar de cabeça neste projeto, dentro de um universo tão masculino como o cinema. Acredito que Deus que me ajudou, me inspirou, me direcionou. Estou grata. Abri minha própria produtora, escrevi o roteiro, atuei e participei de todo o processo do início ao fim. Este filme vai mostrar imagens lindíssimas do mar azul de Maragogi, possibilitando que o público conheça paisagens tão lindas como as Maldivas. Acredito que vai ser uma forma de valorizar o nosso país para outros países abrindo mais portas para o nosso turismo”

Falou, Mônica.