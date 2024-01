Rumores apontam demissão de diretor famoso do SBT

Com a volta das férias da diretora Dani Beyruti, muitas informações circulam nos bastidores do SBT. Esta coluna, sempre atenta aos fuxicos, recebeu algumas informações de uma fonte bem próxima da produção.

Uma certeza que muitos profissionais da casa têm consciência é que o apresentador Ratinho está cada vez mais próximo de Dani Beyruti e tem acompanhando alguns processos do executivo. Outra fofoca da rádio peão pelos corredores dá como certa a saída de Leon Abravanel este ano. Não é de se espantar, afinal, no final do ano passado, Maciel e Pelégio foram dispensados pela emissora após longos anos de contrato. Dizem que este é o plano para que Dani tenha total comando da direção dessa nave. Com ela já exercendo controle total sobre a casa e sua estrutura, a direção está completamente em suas mãos.

Procuramos a assessoria da emissora, mas não tivemos retorno. No entanto, continuamos acompanhando esses burburinhos de perto.

E vamos combinar: com o Ratinho aí, as coisas podem ficar bem "ratoeiras" nos bastidores do SBT. Se isso significa que a Dani vai assumir o controle? Só o tempo (e os fuxiqueiros de plantão) dirá! Mas, enquanto isso, seguiremos de olho nas movimentações da emissora que nunca deixa a gente sem assunto.