Pedro Sampaio emociona com homenagem a Xuxa no Carnaval do Rio de Janeiro

Pedro Sampaio deu início à sua jornada de Carnaval no Rio de Janeiro com o tema "Ícones da Música Brasileira" com uma emocionante homenagem a Xuxa. O DJ e cantor escolheu seu primeiro visual carnavalesco inspirado na rainha dos baixinhos, reconhecendo o legado de suas músicas icônicas que marcaram gerações.

O Bloco do TikTok, assim como o Bloco da Favorita, se tornou o palco perfeito para essa homenagem especial. E a presença de Xuxa, juntamente com a atriz Paolla Oliveira e outros famosos, elevou ainda mais a atmosfera festiva. O trio elétrico liderado por Pedro Sampaio contagiou as ruas com a energia da música e a emoção palpável de estar celebrando a cultura musical brasileira.

Pedro Sampaio expressou sua gratidão pela presença de Xuxa e de tantos outros artistas renomados. "Ter Xuxa, Paolla Oliveira e tantas outras personalidades apoiando essa homenagem é um sonho realizado. É uma honra poder compartilhar esse momento com eles e com o público, que também é parte fundamental dessa celebração", disse.