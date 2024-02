BBB25 promete ser uma edição surpreende para celebrar os 60 anos da Rede Globo e marcar a saída de Boninho da direção

No ano em que a Rede Globo completa 60 anos de história, uma edição especial do Big Brother Brasil promete marcar essa data tão importante. O BBB25 chega com a promessa de ser uma marcante edição, trazendo consigo o legado da emissora e também marcando a saída do diretor Boninho da direção do programa.

Com um prêmio que promete ser maior já oferecido na história do reality, os competidores terão ainda mais incentivo para se destacarem e conquistarem o tão sonhado prêmio. Além disso, o Portal Na Telinha afirmou que o BBB25 trará alterações significativas nas regras e no formato, tornando essa edição a maior de todas.

A saída de Boninho da direção do BBB também é um marco importante para o programa. Após 25 anos à frente do reality, ele passará o bastão para novos talentos, deixando um legado inesquecível. Com certeza, será uma despedida em grande estilo, reforçando o papel fundamental que Boninho desempenhou na construção do sucesso do BBB.

Tentamos contato com a assessoria do programa para obter mais informações sobre as mudanças e novidades que serão apresentadas, porém até o fechamento desta nota não obtivemos retorno.