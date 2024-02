Roberta Matutyna se inspira em esposa de Alok e chama atenção em camarote no RJ

O carnaval carioca é a festa do ano que mais reúne beldades na cidade maravilhosa, e este ano não está sendo diferente. Este colunista que tem olheiros por todos os lugares, percebeu a presença de uma bela morena chamando atenção no camarote Brahma. Trata-se de Roberta Matutyna, mineira e atualmente morando no RJ. Simpática, a moça quando abordada por nosso olheiro, assumiu ter copiado o modelo do seu abadá da esposa de Alok, Romana Novais e ainda comentou: “Transmitiu sensualidade sem ser vulgar”.

Roberta Matutina (foto: Foto divulgação)