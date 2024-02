Wanessa Camargo muda o alvo após Davi voltar de mais um paredão

O alvo mudou! Após Davi Brito voltar do 3º paredão, Wanessa Camargo desabafa com Yasmin Brunet e diz que não tem mais o que falar do baiano e culpa MC Bin Laden pela implicância.

A filha de Zezé Di Camargo, que já percebeu que pode ser uma das vilãs do jogo e acha que ela está fazendo hora extra ali dentro, decidiu mirar sua metralhadora para MC Bin Laden, e assim promete que vai dar um refresco ao rival que já amargou três paredões.

Para justificar a mudança de alvo, Wanessa emendou no mesmo papo e afirmou que MC Bin Laden faz muita confusão e deve ser alvo de muitas críticas. “Ele faz um leve e traz danado”.

Durante a última festa, a cantora contou para Yasmin que suas implicâncias com Davi chegaram ao fim: "As coisas com Davi ficaram para trás, ele melhorou e eu não tenho mais o que falar".