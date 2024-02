BBB24: Rodriguinho pode ser eliminado no dia de seu aniversário

Com a indicação de Beatriz ao paredão e sem direito a participar da prova Bate e Volta neste domingo, Rodriguinho pode ser eliminado do BBB24 justamente no dia de seu aniversário.

Em sua defesa para permanecer no jogo, o pagodeiro revelou que a próxima terça-feira pode ser de surpresa para ele, que segundo discurso adotado dentro do jogo, para ele tanto faz permanecer na corrida pelo prêmio que pode chegar até três milhões de reais ou ser eliminado e passar o dia da comemoração junto de sua família.