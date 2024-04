Jogo Todynho perde popularidade ao acumular polêmicas nas redes sociais

Jojo Todynho já foi sinônimo de carisma e autenticidade nas redes sociais, porém, nos últimos dias, a famosa vem ganhando destaque por se envolver cada vez mais em polêmicas e perde a aprovação do público, que passou a criticar duramente os posicionamentos da famosa nas redes sociais.

Em poucos dias, Jojo foi envolvida em polêmica com o jornalista Léo Dias, após ser acusada de maltratar um reporte de sua coluna, foi acusada de homofobia e de ter cometido crimes de ameaças contra um influenciador gospel que registrou um boletim de ocorrência contra a famosa.

A opinião da famosa sobre o caso do Pitbull que atacou uma pedestre também gerou controvérsia na internet, que não aprovou o posicionamento da funkeira diante do caso, quando ela resolveu posar com seus animais para tentar lacrar na web.

O comportamento da artista nas redes sociais tem gerado diversos comentários negativos por internautas e também por profissionais de imprensa que acham que a dona do hit que Tiro Foi Esse tem passado ponto.