Atleta e ex-BBB passa por mais uma cise no casamento

Ex-BBB e atleta de muito sucesso, tem tido que rebolar para não deixar com o caso extraconjugal que já não consegue mais esconder venha acabar de uma vez por todas com seu casamento.

Atualmente casado com uma belíssima modelo, o atleta também tem que administrar a fúria da ex-mulher, que não pensa duas vezes em detoná-lo quando abre a boca, o que também já vem causando um desgaste em sua atual relação.

Agora o que pode estar colocando tudo a perder em seu novo relacionamento, é o fato do rapaz ter se apaixonado por uma menina mais jovem e estar circulando por ela em alguns eventos, que mesmo tentando ser discreto, pessoas próximas acabam percebendo o clima de romance no ar e a história que já é de conhecimento de alguns membros da imprensa, parece que já chegou ao ouvido de sua atual mulher, que muitas vezes abre mão de acompanhar o maridão para ficar cuidando da filha pequena do casal.